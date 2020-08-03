Adana'da sahillerde bayram tatili yoğunluğu Adana'da, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Adana'da, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Yumurtalık ilçesindeki halk ve belediye plajı Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların tercih ettiği uğrak mekanlardan oldu.

Sıcak hava ve bunaltıcı nemden kaçan vatandaşlar, denize girerek vakit geçirdi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, yaptığı açıklamada, ilçede iki plaj yetersiz kalınca üçüncüsünü devreye soktuklarını söyledi.

Bayram tatilinde plajlarda yoğunluk yaşandığını belirten Filik, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA