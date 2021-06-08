Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
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Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın önemli turizm merkezlerinden Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki sahil şeridi ve tarihi alanlarda temizlik yapıldı.

Adana'nın önemli turizm merkezlerinden Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki sahil şeridi ve tarihi alanlarda temizlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Karataş ve Yumurtalık'ta temizlik çalışması başlattı.

Sahil şeridindeki kumsal ve denizden çöp toplayan ekipler, 2 ilçedeki tarihi alanları da atıklardan arındırdı.

Ekipler, sinek ve haşereye karşı bölgede ilaçlama da yaptı.

Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi
Sahil şeridi ve tarihi alanlardaki atıklar temizlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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