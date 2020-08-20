Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi
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Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi

BEYZBOL sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor.

Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi
20.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:40

BEYZBOL sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi. 

Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, beyzbol sopalarını talep edenlerin, genellikle kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi. Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.

 


Kaynak: DHA

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