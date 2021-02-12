Adana'da sağlıkçılara Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uygulanması sürüyor
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Adana'da sağlıkçılara Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uygulanması sürüyor

12.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:52
Adana'da sağlıkçılara Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uygulanması sürüyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesindeki 21 odada, sağlık çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesindeki 21 odada, sağlık çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Hastane Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşılamalara da başlandığını söyledi.

Şu an aşılamanın çok düzenli ve hızlı devam ettiğini belirten Gündüz, "Birkaç gün içinde bütün personelimizin aşılamasını bitireceğiz. İkinci dozdan sonra koruyuculuğun daha yüksek olduğuna inanıyoruz, biliyoruz. İkinci doz aşılar tamamlandıktan sonra, önümüzdeki günlere en azından sağlık çalışanları olarak biraz daha güvenli gireceğiz." dedi.

Gündüz, sağlık çalışanlarının yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların aşılamasının başladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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