Adana'da Sağlık Hizmetleri

Adana Valiliği, kentte, hizmeti durdurulan ya da kapatılan, işlevsiz bırakılan hiçbir hastane olmadığını, bölgenin yeni hastane yatırımlarıyla daha da güçlendirileceğini duyurdu.



Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin il genelinde daha etkin verilebilmesi ve vatandaşların bulunduğu yerleşim alanında bu hizmetlerden yararlanabilmesi için çalışmaların işbirliği içerisinde devam ettiği kaydedildi.



Türkiye'nin bu gün itibariyle en büyük kapalı alanı ve tıbbı donanımına sahip hastanesi olan bin 550 yataklı Şehir Hastanesinin açılmasıyla Adana'nın bölgenin önemli bir sağlık üssü olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:



"Bazı basın yayın organlarında 'Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Marsa) ile Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Meydan) kapatılarak Adana Şehir Hastanesine taşındığı' ile ilgili asılsız haberler çıkmıştır. Bu hastaneler yeniden yapılandırılıp Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine bağlı olarak aynı yerlerinde hizmet vermeye devam edecektir. Ayrıca Seyhan Uygulama Hastanesi'nde yapılan bakım, onarım ve tadilat işlerinden sonra hastane, bugün itibariyle Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine bağlı olarak hizmet vermekte olup en kısa sürede 250 yataklı ayrı bir devlet hastanesi olarak hizmete yeni yapısıyla devam edecektir.



Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini de kendi bünyesine katarak 575 yataklı yeni Seyhan Devlet Hastanesi adı altında hizmet verecektir. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski binasında bakım, onarım ve tadilat işleri devam etmekte olup 2018 yılının ilk çeyreğinde Adana Devlet Hastanesi'nin bu yerleşkeye taşınmasıyla 400 yataklı Yüreğir Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Yeni yapılanmayla birlikte 2018 yılı yatırım planı içerisinde Güney Seyhan'ın Yüreğir ilçesine ayrıca 100 yataklı yeni bir devlet hastanesi, Seyhan ilçesine ise 150 yataklı yeni bir devlet hastanesi kurulması projesi de bulunmakta olup yıl içerisinde proje ve ihale çalışmaları yapılarak inşaatına başlanılacaktır.



Hizmeti durdurulan ya da kapatılan hiçbir hastane olmadığı gibi işlevsiz bırakılan bir hastane de bulunmamaktadır. Tam aksine bölge yeni hastane yatırımlarıyla daha da güçlendirilecektir."



Çalışmaların vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğinin arttırılması ve daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapıldığı kaydedildi.