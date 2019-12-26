Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi -mezarlar sular altında
Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)MEZARLAR SULAR ALTINDAAdana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı.
26.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:54
Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)
MEZARLAR SULAR ALTINDA
Adana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi.
Kaynak: DHA