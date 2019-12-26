: Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi -mezarlar sular altında

26.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:54

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)

MEZARLAR SULAR ALTINDA

Adana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi.

Kaynak: DHA

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