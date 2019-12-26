Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

26.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:43

ADANA 'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağış, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent merkezindeki bazı okullar tatil edildi, Ceyhan ilçesinde ise eğitime ara verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde geldiği kentte incelemelerde bulundu.

Kentte pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Hafta başından bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Birçok ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Bir bina, kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. Arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Adana Valiliği'nde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

Kaynak: DHA