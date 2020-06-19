Adana'da sağanak yağış...Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı Adana'da sağanak yağış...Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı Adana'da aniden bastıran kuvvetli yağış kentti hayatı felç etti.

Adana'da sağanak yağış...Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı

ADANA - Adana'da aniden bastıran kuvvetli yağış kentti hayatı felç etti. Yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi.

Öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağış kentin birçok yerinde caddeleri sular altında bıraktı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceği bildirildi.

Kaynak: İHA