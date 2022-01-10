Adana'da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi - Haberler
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Adana'da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi Adana'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 7 metrelik ağaç caddeye devrildi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi

ADANA - Adana'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 7 metrelik ağaç caddeye devrildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddet rüzgar dolayısıyla, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'nde 7 metre uzunluğundaki ağaç devrildi. Ağacın devrildiği yerde yol trafiğe kapandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Adana'da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi

Adana'da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi

Adana'da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi

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