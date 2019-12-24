Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Haberler » Güncel » Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haber

Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı.

24.12.2019 08:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:16
Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı.


Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobil ile okul ve işçi servisleri yolda kaldı. Kentin bir çok ana caddesi ve ara sokaklar sular altında kaldı.


Şehirdeki bazı okula giden yollar sular altında kaldığı için öğrenciler evlerine geri dönmek zorunda kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler