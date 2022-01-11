ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, BİRÇOK ARAÇ SUDA KALDI

ADANA (DHA) - Adana'da iki gündür etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle bu baskınlarının yaşandığı bazı caddelerde araçlar suda kalarak arızalandı. Sabah etkisini azaltan sağanak sonrası işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, dereye dönen caddelerden geçmek istedi. Bazı vatandaşlar tampon hizasına gelen su birinkintilerinden geçmeyi başarırken, bazı vatandaşların araçları ise arızalandı. Arızalanan araçlar, çekici yardımıyla su dolu yoldan kaldırıldı. Kent genelinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su baskını yaşanan yol ve evlerde çalışmalarını sürdürüyor.