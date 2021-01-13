Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve cami minaresi devrildi
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve cami minaresi devrildi

13.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:50

Adana kent merkezinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Adana kent merkezinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle Türkmenbaşı Bulvarı'nda bir ağaç devrildi. Herhangi bir zarara yol açmayan olayda, belediye ekipleri güvenlik önlemi alarak ağacı yoldan kaldırdı.

Merkez Yüreği ilçesinde de Cırık Mahallesi Camisi'nin minaresi kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Kentte yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve cami minaresi devrildi
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve cami minaresi devrildi
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve cami minaresi devrildi
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve cami minaresi devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahsun Akdağ

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