Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki bazı sokaklarda da kanalizasyonlar taştı.

İşlerine gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanağın ardından başlayan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanlara gitti.

Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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