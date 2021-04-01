Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki bazı sokaklarda da kanalizasyonlar taştı.

İşlerine gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanağın ardından başlayan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanlara gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız