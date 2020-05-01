Adana'da sağanak sokakları sular altında bıraktı
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Adana'da sağanak sokakları sular altında bıraktı

Adana'da sağanak sokakları sular altında bıraktı
01.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:17

ADANA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı semtlerde sokaklar sular altında kaldı.

ADANA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı semtlerde sokaklar sular altında kaldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle başta merkez Yüreğir ilçesindeki sokaklar olmak üzere çok sayıda sokak sular altında kaldı. Leven Mahallesi sakinleri, su dolu sokaklara çıkarak duruma gösterdi. Her yağıştan sonra mağdur olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, suyu kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı. Levent Mahallesi Muhtarı Karani Omput, "Her sene aynı şey yaşıyoruz. Sokaklarımız rezil durumda. Dilekçelerle şikayetimizi bildirdik ama sonuç alamadık. Ben de sokağa çıktım ve ızgaraları kontrol ediyorum. Çözüm bulmaya çalışıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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