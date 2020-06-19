ADANA'DA SAĞANAK; OTOYOLU SU BASTI Adana'da sağanak; caddeler sular altında (3)OTOYOLU SU BASTIAdana kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından su basan caddelerden taşan sular, şehirler arası otoyola kadar indi.

Adana'da sağanak; caddeler sular altında (3)

OTOYOLU SU BASTI

Adana kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından su basan caddelerden taşan sular, şehirler arası otoyola kadar indi. Kent merkezinden geçen otoyolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Toprakla birlikte çamura dönen yolda, su nedeniyle bazı araçlar duramayınca otoyolda küçük çaplı kazalar da meydana geldi. Beyazevler Mevkii'nde ise bazı araçlar suda mahsur kaldı, uzun süre trafik tıkandı.

Kaynak: DHA