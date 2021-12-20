Adana'da sağanak; okul yolu su ile doldu, öğrenciler zorlandı

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da 2 gündür devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çukurova İlkokulu'nun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle okula gelen öğrenci ile veliler, büyük zorluk yaşadı. Her yağmur yağdığında aynı sorunun tekrarladığını belirten veliler, yetkililerden kesin bir çözümün bulunmasını istedi.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan, merkez ve çevre ilçelerde etkisini artıran sağanak, gece de aralıksız sürdü. Zaman zaman kuvvetini artıran sağanak, sabah saatlerinde okula ve iş yerlerine gidenlere zor anlar yaşattı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda trafik kilitlendi. Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova İlkokulu'nun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle sabah saatlerinde okula gelen öğrenci ile veliler, büyük güçlük çekti. Bazı veliler araçları ile çocuklarını bahçe kapısına kadar bıraktı, bazıları ise kucaklayarak okula götürdü. Velilerin ıslanan çocuklarına ders arasında kuru kıyafet götürdükleri de görüldü.

Çocuğuna kıyafet getiren bir başka veli de "Çocuklarımız rezil durumda. Sabah taksiyle gönderdim, okula girene kadar sırılsıklam oldu. Ben de kuru çamaşır getirdim. Buraya acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.