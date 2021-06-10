Sağanak nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti yapılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, yağıştan olumsuz etkilenen ekili tarım alanları ile alabalık çiftliklerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Dün akşam saatlerinde Acarmantaş, Ferhatlı bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bölgede bulunan bahçe ve tarım arazileri zarar gördü. Çiftçilerimizin yanındayız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hasar tespit çalışmalarımıza başladık ve en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yağış nedeniyle alabalık çiftliğinde zarar oluşan Mehmet Gebenoğlu da, sele kapılan 20 ton sofralık balık ile 90 bin civarı yavru balığın telef olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın