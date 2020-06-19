Adana'da sağanak nedeniyle yolları su bastı, araçlar suya gömüldü
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Adana'da sağanak nedeniyle yolları su bastı, araçlar suya gömüldü

Adana'da sağanak nedeniyle yolları su bastı, araçlar suya gömüldü Adana da öğlen 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

19.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:26

Adana'da sağanak nedeniyle yolları su bastı, araçlar suya gömüldü

ADANA - Adana da öğlen 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yolu su basarken çoğu araç suya battı 2 sevgilinin ise etrafındaki araçların suya gömülmesine rağmen el ele tutuşup yürümeleri dikkat çekti.

Adana'da saat 14.00 sıralarında başlayan yağmur hayatı felç etti. Kentin neredeyse tamamen bütün ilçelerinde etki gösteren sağanak yağış nedeniyle birçok ana caddeyi su bastı.

Araçlar suyun içerisinde zorlanarak geçerken Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yollarda çalışma başlattı.

Veyazevler Mahallesinden geçen Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda ise toprak kayması meydana geldi. Otoyolun Mersin istikametindeyse uzun araç kuyruğu oluştu.

Su baskını yaşanan bölgede, yağış etkisini sürdürüyor.

Adana'da sağanak nedeniyle yolları su bastı, araçlar suya gömüldü

Kaynak: İHA

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