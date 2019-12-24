Adana'da sağanak nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

24.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:28

Adana'da sağanak sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kalan dolmuş ve işçi servisindeki 20 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki Levent Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Suyla dolan yolda ilerlemeye çalışan işçi servisi ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş arızalandı. Araçlardaki 20 kişi, bir süre mahsur kaldı. İki araç, çevredekilerin yardımıyla itilerek sudan çıkarıldı.

Yol, belediye ekiplerince demir bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ASKİ ekipleri çalışma başlattı

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de sağanağın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine çalışma başlattı.

ASKİ'den yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyetini gidermek için ekiplerin 24 saat mesai yaptığı belirtildi.

Sorun yaşanan noktalara anında müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yağmur suyu tahliyesini hızlı bir şekilde gerçekleştiren ASKİ, su baskınları oluşmasının önüne geçmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA