: Adana'da sağanak nedeniyle yol çöktü

25.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:45

Adana'yı Kozan ilçesine bağlayan D815 kara yolunun çalışma yapılan bir bölümünde kuvvetli sağnaktan dolayı çökme meydana geldi.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bir çok cadde ve sokağı su bastı.

Adana ve çevresinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar D815 kara yolunun Adana'dan Kozan'a gidiş istikametinde Kılıçlı Göleti mevkisinde çökmeye sebep oldu.

Karayolları ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak, araçları alternatif yollara yönlendirirken, çökme meydana gelen bölgede karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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