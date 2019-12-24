Adana'da sağanak nedeniyle eğitime çarşamba günü de ara verildi
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Adana'da sağanak nedeniyle eğitime çarşamba günü de ara verildi

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki okullarda sağanak nedeniyle eğitim yarın da ara verilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin aynı tarihte 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

24.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:46
Adana'da sağanak nedeniyle eğitime çarşamba günü de ara verildi

'nın 4 merkez ilçesindeki okullarda sağanak nedeniyle eğitim yarın da ara verilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin aynı tarihte 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık'tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Adana'da sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 merkez ilçede tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA
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