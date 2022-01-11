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Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve yayalar su birikintileri dolayısıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

Vatandaşlar, evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

"Bütün eşyalarımız su altında kaldı"

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde evini su basan 6 çocuk babası Ali Işık, AA muhabirine, yağış nedeniyle eşyalarının su içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Uyudukları sırada su baskınını fark ettiklerini anlatan Işık, "Baktık rögarlar tıkanmış taşıyor. Apar topar kalktık. Biraz bekledik belki durur diye. Daha sonra hanımla birlikte çocukları komşuya gönderdik. Bütün eşyalarımız su altında kaldı. Çocuklarımız perişan oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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