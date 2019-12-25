Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
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Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Adana'da yoğun sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

25.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:54
Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

'da yoğun sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

Merkez ilçesi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde su baskınları nedeniyle araçta mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine ekibi sevk edildi.

Araçta mahsur akalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan askeri kurtarma helikopteriyle kurtarıldı.

Kaynak: AA
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