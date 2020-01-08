Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

08.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:22

Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesinde sağanağın ardından oluşan selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Adana'yı bir süredir etkisi altına alan sağanağın özellikle Karataş ilçesinde taşkınlara neden olduğunu belirten Karalar, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u ziyaret ederek zarar gören alanlarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA