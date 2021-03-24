Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle ilçedeki bazı dereler taştı.

Taşan derenin ve yüksek kesimlerden inen yağmur suyunun getirdiği toprak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda biriken su birikintileri bazı araçların yolda kalmasına yol açarken belediye ekipleri yolları temizlemek ve suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın