Adana'da sağanak; caddeler sular altında (6) KEDİYİ KURTARAN ESNAF: ARABAMI BIRAKTIM, KURTARDIMAdana'da, sel sularına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kediyi kurtarıp, yaptığı müdahaleyle hayata tutunmasını sağlarken görüntülenen esnaf Sedat Toklar, "4 kedi kurtardık.

KEDİYİ KURTARAN ESNAF: ARABAMI BIRAKTIM, KURTARDIM

Adana'da, sel sularına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kediyi kurtarıp, yaptığı müdahaleyle hayata tutunmasını sağlarken görüntülenen esnaf Sedat Toklar, "4 kedi kurtardık. 2'si boğulma tehlikesi geçiriyordu. Onlar da bizim gibi canlı, arabamı bırakıp, kurtardım" dedi.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda apartmanın bodrum katını su bastı. Sel sularında ilerleyen bir kediyi gören cadde esnafı, sudan aldığı kedilerden birini eline alıp, müdahalede bulundu. Kedinin yuttuğu suların çıkarıp, hayata tutunmasını sağlayan esnaf Sedat Toklar ile arkadaşları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Kedilerden birini hayata döndüren esnaf Sedat Toklar, "Yağmur yağınca sel oldu. Araçlar ve hayvanlar su altında kaldı. Biz de elimizden geldiğince onları kurtarmaya çalıştık. 4 tane kedi kurtardık. 2 tanesi boğulma tehlikesi geçiriyordu. 2 yavru kedi veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Umarım durumları iyi olacak. Onlar da bizim gibi canlı. Onları kurtarmak gerekiyor. Benim arabam su altında kaldı. Arabamı bırakıp, kedileri kurtardım" dedi.Kediler, bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Anıl ATAR/ADANA,



Kaynak: DHA