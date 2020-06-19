Adana'da sağanak; caddeler sular altında (5) SUYA KAPILAN KEDİYİ KURTARDILARAdana'da, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanakta sel suları altında kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, kaldırıma alındı.

SUYA KAPILAN KEDİYİ KURTARDILAR

Adana'da, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanakta sel suları altında kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, kaldırıma alındı. Esnaf, kurtarılan kediyi yaşatmak için mücadele verdi. Yuttuğu suları çıkarmak için eline aldığı kediye müdahalede bulunan bir esnafın yaptığı çalışmanın ardından kedi, boğulmaktan kurtuldu. Kedi ile yavruları çağrılan veteriner tarafından tedavi için götürüldü.

Kaynak: DHA