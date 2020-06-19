Adana'da sağanak; caddeler su altında ADANA kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

ADANA kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde birçok cadde, su altında kaldı.

Haziran ayının ortasında, kentte öğle saatlerinde başlayan yaz yağmuru, kısa sürede sağanağa dönüştü. Kentin birçok noktası sular altında kaldı. Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Kent merkezinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskını yaşanan bölgede, yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: DHA