Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (4)
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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (4)

SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUĞU KURTARDILARAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı.

24.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:04
Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (4)

SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUĞU KURTARDILAR

'nın merkez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Çamurlu suda sürüklenen çocuk, çığlık atarak yardım isteyince çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredekiler, yardımına koştukları çocuğu güçlükle akıntında yakaladı ve kucaklarına alarak, sudan çıkarttı. Büyük korku yaşayan çocuk, sakinleştirilmeye çalışıldı.


Kaynak: DHA
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