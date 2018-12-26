Adana'da Sağanak

Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar yollarda kalırken bazı evleri su bastı.

Kentte şiddetli yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular yüzünden araçlar trafikte kaldı.

Bazı vatandaşlar araçlarını iterek ilerlerken, bazıları da yolda kurtarılmayı bekledi.

Bazı evlerin de su aldığı kentte sağanak yer yer şiddetini arttırarak devam ediyor.

Kaynak: AA