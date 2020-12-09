Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon
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Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon

09.12.2020 07:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:32

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskın düzenlenen adresler dedektör köpeklerince arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon
Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon
Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon
Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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