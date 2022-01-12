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Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

ADANA - Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan hırsızlar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

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