Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

09.03.2021 08:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:37

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti dron destekli operasyon düzenlendi.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Havadan dron desteğiyle evlere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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