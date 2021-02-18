Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı
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Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı

18.02.2021 07:20 | Son Güncelleme: 18.02.2021 07:25
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı

ADANA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 9 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütüne mensup oldukları, Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri, daha önce yakalanan teröristlerle bağlantılı oldukları öne sürülen 9 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 9 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve TEM ekiplerinin koç başları ile demir kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan polisler, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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