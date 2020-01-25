Adana'da rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu
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Adana'da rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

Adana'da rüzgardan çatısı uçan evin bazı duvarlarında da göçükler oluştu.

25.01.2020 03:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:06
Adana'da rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

'da rüzgardan çatısı uçan evin bazı duvarlarında da göçükler oluştu.

Edinilen bilgiye göre merkez ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Gülnaz Nazlı'ya ait müstakil evin çinko çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu.

Evin bazı duvarları da rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Olay sırasında evde bulunan Nazlı ailesinden ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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