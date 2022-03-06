Adana'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dans gösterisiyle protesto edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dans gösterisiyle protesto edildi

AA, Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dans gösterisiyle protesto edildi

Adana'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için dans gösterisi düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için dans gösterisi düzenlendi.

DJ Yağmur Güven, Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı ve vatandaşlar, Merkez Parkı'nda bir araya geldi.

DJ eşliğinde dansçılar Ata ve Burcu Ivak çifti, Latin dansı gösterisi sundu.

Yağmur Güven, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Müziğin evrensel bir dili olduğunu ifade eden Güven, "Kötü günlere karşı bir iletişim aracı olsun ve hiç tanımadığımız insanlarla dil, din, ırk ayırmaksızın müzikle iletişim kurmak istedim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesini istiyor ve diliyorum. İnşallah müzik bizim barış sloganımız olur." dedi.

Dernek Başkanı İrem Tarı da desteklerinden dolayı Güven'e teşekkür etti.

Etkinlik, Ukrayna Milli Marşı'nın çalınmasıyla son buldu.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Protesto, Ukrayna, Rusya, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title