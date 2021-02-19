Adana'da rüşvet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde devlete ait hazine arazilerini rüşvet karşılığında üçüncü kişilere alıp sattırdıkları ve bu arazileri kullananların devlete ödemeleri gereken borçları usulsüz işlemlerle gizleyip karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 6 şüpheliyi yakalamak için belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kamu görevlisi ve muhtarın da aralarında bulunduğu 5 zanlı yakalandı.
Jandarma ekipleri, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun