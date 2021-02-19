Adana'da rüşvet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da rüşvet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

19.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:13
Adana'da rüşvet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde devlete ait hazine arazilerini rüşvet karşılığında üçüncü kişilere alıp sattırdıkları ve bu arazileri kullananların devlete ödemeleri gereken borçları usulsüz işlemlerle gizleyip karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 6 şüpheliyi yakalamak için belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kamu görevlisi ve muhtarın da aralarında bulunduğu 5 zanlı yakalandı.

Jandarma ekipleri, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Prens Harry Demet Özdemir
Spor Ali Koç Deniz Türüç Hüseyin Göçek Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da rüşvet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 14:16:23. #1.14#
title