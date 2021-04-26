Adana'da ruhsatsız silah ve kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği silah ve kaçak içki operasyonunda, ruhsatsız 8 silah ile 19 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği silah ve kaçak içki operasyonunda, ruhsatsız 8 silah ile 19 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi ile Yumurtalık ilçesi Ayas Mahallesi'ndeki iki evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adreslere baskın yapan ekipler, aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 324 mermi, 38 kartuş ile 19 litre sahte içki, 1 litre etil alkol ele geçirdi.

Jandarma ekipleri evlerdeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun