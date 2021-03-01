Adana'da ruhsatsız silah bulunduran 5 kişi yakalandı
01.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:59
Adana'da düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi ve Yumurtalık ilçesi Sugözü Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine 5 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 37 tabanca fişeği ve 34 tüfek fişeği ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı