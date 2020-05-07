Adana'da ruhsatsız mangal kömürü üretimine son verildi
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Adana'da ruhsatsız mangal kömürü üretimine son verildi

Adana'da ruhsatsız mangal kömürü üretimine son verildi
07.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:43

Adana'da çeşitli mahallelerde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 10 kişiye ait 40'ı yanma halinde olmak üzere yaklaşık 150 mangal kömürü öbeğine, tahliye edilmesi ve yasanın aykırı eylemlerini sonlandırılması için süre verilmesine ve tebligat yapılmasına rağmen kaldırılmayınca el konuldu.

Adana'da çeşitli mahallelerde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 10 kişiye ait 40'ı yanma halinde olmak üzere yaklaşık 150 mangal kömürü öbeğine, tahliye edilmesi ve yasanın aykırı eylemlerini sonlandırılması için süre verilmesine ve tebligat yapılmasına rağmen kaldırılmayınca el konuldu.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, filtresiz, tarım alanında toprağa zarar veren, hava kalitesini bozan ve ağır koku yaydığı için vatandaşın şikayetine neden olan Akkapı, Camuzcu, Gölbaşı ve Büyük Dikili mahallelerinde 10 kişiye ait mangal kömürü üretim alanları; ruhsatsız üretim, İl Pandemi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talepleri sonucu kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, mangal kömürü öbekleriyle ilgili üreticilerin tespit edilerek 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesi uyarınca emre aykırı hareket nedeniyle ceza kesildiği ve Tebligat kanununun 21. Maddesi gereği tebligat yapılarak 7 gün içerisinde tahliye talebinin iletildiği kaydedildi.

Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada tahliye talebine rağmen yasal sürede öbeklerin kaldırılmaması nedeniyle kolluk kuvvetlerinin denetiminde "cebren tahliye" işleminin gerçekleştirildiği belirtildi. Ateşe verilen her öbeğin yaklaşık 25 gün yanma halinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Sorumluluk sahamızda mangal kömürü yapımı aşamasında olan 150 öbek tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 40 öbek, halen yanmakta. İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre içten yanan öbeklere su sıkıldığında patlama yapabiliyor. Bu nedenle bu öbekler takip edilerek yanma hali sona erince kaldırılacak. Mangal kömürü yapımı için hazırlanan diğer öbeklerden bazıları sahipleri tarafından bazıları ise kanunun bize verdiği yetkiyle tarafımızdan kaldırılarak muhafaza altına alınmıştır." - ADANA

Kaynak: İHA

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