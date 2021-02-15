Adana'da ruhsatsız diş muayenehanesi işleten şüpheli yakalandı
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Adana'da ruhsatsız diş muayenehanesi işleten şüpheli yakalandı

15.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:30
Adana'da ruhsatsız diş muayenehanesi işleten şüpheli yakalandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, ruhsatsız diş muayenehanesi işlettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, ruhsatsız diş muayenehanesi işlettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir kişinin ruhsatsız diş muayenehanesi açtığı ve burada Yumurtalık ve Karataş ilçelerinden gelen vatandaşların tedavi edildiğini belirledi.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile iş yerinde yapılan incelemede, diş çekiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli C.E. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler, Adana İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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