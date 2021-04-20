Adana'da ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi: 2 gözaltı
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Adana'da ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi: 2 gözaltı

Adana'da ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın Karataş ilçesinde, bir evde ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, bir evde ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı yapılan eve operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 3 av tüfeği, 2 şarjör ve 10 fişek bulundu.

Gözaltına alınan D.Ç. ve M.S.Ç, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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