Adana'da ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi: 2 gözaltı
Adana'nın Karataş ilçesinde, bir evde ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Karataş ilçesinde, bir evde ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı yapılan eve operasyon düzenledi.
Adreste, ruhsatsız 3 av tüfeği, 2 şarjör ve 10 fişek bulundu.
Gözaltına alınan D.Ç. ve M.S.Ç, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt