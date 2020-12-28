Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

28.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:38
Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Adana'da bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu.

Adana'da bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde O.Y. isimli şahsın evinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan talimatla şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, kültür ve tabiat varlığı kapsamında olan Roma dönemine ait 1 adet mermer mezar siteli, 2 adet mermer sütun tabanı, 1 adet mermer sütun başı, 1 adet haç figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terra kota (kilden imal edilmiş tabak) objeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Domagoj Vida Abdullah Avcı Fırat Aydınus Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:39:54. #1.14#
title