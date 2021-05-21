Adana'da rögar kapağı ve demir korkuluk hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı
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Adana'da rögar kapağı ve demir korkuluk hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı

Adana'da rögar kapağı ve demir korkuluk hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, rögar kapağı ve demir korkuluk çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Adana'da, rögar kapağı ve demir korkuluk çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait rögar kapaklarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla hırsızlık zanlıları E.T. ve M.E'yi yakaladı.

İmamoğlu ilçesinde de devriye görevi sırasında ekipler, Alaybeyi Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının demir korkuluklarının çalındığını fark etti.

Ekipler, zanlılar H.B. ve E.T'yi çaldıkları malzemeleri otomobilin bagajına koymaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adana'da rögar kapağı ve demir korkuluk hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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