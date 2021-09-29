Adana'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk tespitlere göre ocakta unutulan yağın alev alması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle restoranda maddi hasar meydana geldi.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri