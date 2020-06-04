Adana'da restoran ve kafetaryalara, 'sosyal mesafe' denetimi
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Adana'da restoran ve kafetaryalara, 'sosyal mesafe' denetimi

ADANA'da polis ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte açılan kafeteryalar ile restoranlarda, 'sosyal mesafe' denetimi yaptı.

Adana'da restoran ve kafetaryalara, 'sosyal mesafe' denetimi
04.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:39

ADANA'da polis ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte açılan kafeteryalar ile restoranlarda, 'sosyal mesafe' denetimi yaptı. Maskesiz olanlara maske dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 Haziran günü başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafeterya ve restoranlar ile park ve bahçelerde denetim yaptı.Kafeteryalar ve restoranlarda, 'sosyal mesafe' kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri, masa düzenleri ile müşterilerin oturma planlarını ve girişlerde ateş ölçümü yapılıp, yapılmadığını kontrol etti. Polisler, maskesiz olanlara ise maske dağıttı.


Kaynak: DHA

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