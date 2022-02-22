Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna karıştıkları ve 8 kişiyi mağdur edip 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.