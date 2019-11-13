Adana'da resim sergisi açıldı
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Adana'da resim sergisi açıldı

Adana'da "Karma" temalı yağlı boya resim sergisi açıldı.

13.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48
Adana'da resim sergisi açıldı

'da "Karma" temalı yağlı boya resim sergisi açıldı.


Merkez ilçesinde bulunan özel bir okulda ressamlar Selmani Baki Kocaispir ve Ünal Kuş'un resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Ressam Ünal Kuş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, resimlerinde daha çok insan ve portrelere ağırlık verdiklerini belirtti.

Sergide toplamda 50 resim bulunduğunu ifade eden Kuş, serginin 8 Aralık'a kadar gezilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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