Rehin tuttuğu 4 yaşındaki kızını damdan atmakla tehdit eden baba tutuklandı

Adana'da, 4 yaşındaki kızını rehin tutup damdan atmakla tehdit eden baba tutuklandı.

Adana'da, 4 yaşındaki kızını rehin tutup damdan atmakla tehdit eden baba tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde, 14 Nisan'da, yaşadıkları tek katlı müstakil evin damına çıkarak 4 yaşındaki kızı Ela A'yı atmakla tehdit eden ve yakınları ile polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Mustafa A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mustafa A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tellidere Mahallesi'nde, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa A, tek katlı müstakil evde eşi Eda ve 4 yaşındaki kızı Ela A'yı rehin almış, kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istemişti. Evin damına çıkarak kızını atmakla tehdit eden Mustafa A, zaman zaman da çocuğunu aşağıya sarkıtarak tehditlerini sürdürmüştü. Bir süre sonra eşi Eda A. ve kayınpederi, konuşmak için yanına gittikleri Mustafa A'ya müdahalede bulunmuş, polislerin de yardımıyla çocuk kurtarılmıştı. Güçlükle gözaltına alınan Mustafa A, polis merkezine götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun