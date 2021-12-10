Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da rehabilitasyon merkezinden klima motoru çalmaya kalkışan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da rehabilitasyon merkezinden klima motoru çalmaya kalkışan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde şüpheli bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi rehabilitasyon merkezindeki klima motorunu çalmaya çalışırken yakaladı.

Hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen şüpheli M.H. polis merkezine götürüldü.

Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

 Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

 Film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title