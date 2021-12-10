Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da rehabilitasyon merkezinden klima motoru çalmaya kalkışan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde şüpheli bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi rehabilitasyon merkezindeki klima motorunu çalmaya çalışırken yakaladı.

Hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen şüpheli M.H. polis merkezine götürüldü.